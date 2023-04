Man verkoopt auto in opdracht en gaat er met geld vandoor

Een 32-jarige man in Suriname, die een auto moest verkopen in opdracht van een persoon in Nederland, is aangehouden omdat hij na de verkoop van het voertuig het geld niet heeft afgedragen zoals afgesproken.

De politie van het bureau Lelydorp heeft de verdachte R.L. (32) afgelopen donderdag 13 april 2023 op zijn woonadres aangehouden, meldt de Surinaamse politie.

De 61-jarige S.M. deed op dinsdag 4 april 2023 aangifte ter zake oplichting en verduistering tegen de 32-jarige man. Naar zeggen van de aangeefster moest zij als tussen persoon, voor haar nicht C.H. die momenteel in Nederland woont een voertuig dat C.H. had achtergelaten, verkopen aan een goede vriend van haar nicht.

De auto werd opgehaald door R.L. die het voertuig moest verkopen voor een bepaald bedrag in US dollars. Dat bedrag moest volgens afspraak worden overgedragen aan de aangeefster. Nadat het voertuig verkocht was, werd er niets meer van de verdachte vernomen.

Het lukte de eigenares van het voertuig na een poos telefonisch contact te krijgen met R.L., die vreselijk te keer ging en C.H. voorhield dat geld niet te zullen afstaan. Op grond hiervan deed S.M. aangifte bij de politie.

De verdachte werd door de wetsdienaren opgespoord en aangehouden. Na zijn voorgeleiding is R.L. na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld meldt het Korps Politie Suriname.