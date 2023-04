In Nigeria aangehouden smokkelaar geboren in Nickerie

De 34-jarige smokkelaar, die vorige week in Nigeria werd aangehouden met een grote hoeveelheid cocaïne, is geboren en getogen in Suriname. Het gaat om een rasechte Surinamer, die in 1988 in het district Nickerie geboren is.

Kort nadat zijn foto’s werden verspreidt, waren velen op social media er niet van overtuigd dat het om een ‘echte’ Surinamer zou gaan, vanwege zijn uiterlijk en zijn naam. Niets is minder waar.

De man in kwestie heeft nog in Paramaribo in het Surinaamse leger gezeten. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat hij daar om indisciplinair gedrag uit het leger werd gezet. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal.

“Het gaat om een type dat snel rijk wilde worden. Hij is daarna ook met justitie in Suriname in aanraking geweest”, vertellen ingewijden aan onze redactie. Ze herkenden de man direct toen de Nigeriaanse autoriteiten zijn foto publiceerde (foto boven).

De aangehouden man Lorenzo Harvy Albert D. had 117 pakjes cocaïne bij zich. De drugs waren verborgen in extra grote latex condooms die professioneel waren verpakt in flesjes bodyspray van 100 ml.

Buitenlandse media schreven dat D. op vrijdag 7 april vanuit Sao Paulo vertrokken naar Nigeria was vertrokken, op zoek naar zijn lang verloren gewaande Nigeriaanse vader, die hij ‘Omini’ noemde.