Camera legt vast hoe brutale dief bromfiets steelt voor supermarkt

Een bromfietser in Suriname, die even snel een winkel binnen stapte om inkopen te doen, keek lelijk op zijn neus toen hij terug naar buiten kwam; zijn vervoersmiddel was weg.

Een man die voor de winkel aan het hangen was, is er op klaarlichte dag met de bromfiets vandoor gegaan. Hij liep plotseling naar de bromfiets en ging op de tweewieler zitten. Hij wachtte even af maar kort daarna startte hij de brom en reed op z’n dooie gemak weg.

De diefstal vond plaats bij een supermarkt aan de Nieuw Weergevondenweg. De dief reed met de bromfiets richting de Magentakanaalweg.

De bromfietser, die blijkbaar zijn tweewieler niet goed had beschermd tegen diefstal, baalde behoorlijk.

De politie van Santodorp werd na de diefstal ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. Een beveiligingscamera legde de diefstal en de dief goed vast (foto). Op basis hiervan zal de man opgespoord worden.