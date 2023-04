Aniel Koendjbiharie: “Hebben onze beleidsmakers een verstandelijke beperking?”

Aniel Koendjbiharie, voorzitter van de Stichting Wan Okasi, stoort zich eraan dat de Surinaamse overheid de 1.800 SRD extra aan koopkrachtversterking aan de mensen met een beperking maandelijks niet op tijd uitkeert. Daarnaast is het totaal bedrag dat deze doelgroep krijgt, ver onder de armoedegrens van 5.400 SRD.

“Ik heb mezelf vaak genoeg de vraag gesteld: wie heeft eigenlijk een beperking? Wie heeft een visuele, verstandelijke of gehoor beperking? Is het de doelgroep mensen met een beperking of zijn het onze beleidsmakers die een duidelijke beperking hebben en in deze een verstandelijke beperking?”, zei Koendjbiharie in het radioprogramma Bakana Tori.

Naast de 1.750 SRD standaard financiële uitkering voor personen met een beperking, ontvangt de groep ook apart SRD 1.800 als koopkrachtversterking. Dat komt in totaal neer op 3.550 SRD per maand. De Wan Okasi-voorzitter stelt dat beide bedragen echter niet op dezelfde dag, maar op verschillende momenten door de overheid worden gestort.

De 1.750 SRD wordt rond de 20ste van elke maand uitgekeerd. Maar de 1.800 SRD koopkrachtversterking heeft geen vaste stortdatum. Iets dat erg lastig is voor de doelgroep, omdat personen dan telkens naar een ATM-machine moeten gaan om te controleren of die 1.800 SRD gestort is. “Of je moet iedere keer iemand vragen om voor je te gaan kijken. Ik weet echt niet waarom men beide bedragen niet in één keer stort. Je jaagt de mensen hiermee nodeloos in de kosten”, benadrukt Koendjbiharie.

Daarnaast heeft de overheid de armoedegrens vastgesteld op SRD 5.400, maar keert slechts SRD 3.550 uit aan deze doelgroep. Dat betekent volgens Koendjbiharie dat deze mensen ver onder de armoedegrens leven.

Koendjbiharie zegt dat de mensen in deze doelgroep nu ‘eigenlijk leven, maar dood zijn’. “Je leeft, maar je bent dood. De mensen kunnen niet gezond eten. En de president komt op de televisie en zegt aan alles en iedereen dat je gezond moet eten. Dan vraag ik me af wat je bezig bent te doen”, aldus Koendjbiharie. De doelgroep maakt zich ready om weer op straat te komen.