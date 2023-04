Siebrano Pique: “Schaamte is nu een mode geworden”

Activist Siebrano Pique heeft in een live video op Facebook zijn afkeuring uitgesproken over het moreel verval in Suriname, dat steeds ergere vormen aanneemt. “Als het zover komt dat Surinaamse meisjes seksen naast een bus, dan zeg me hoever we zijn. Dan ging het niet eens om geld. Men is nu schaamteloos. Syen kon tron wan modo (Schaamte is nu een mode geworden). Zover is het land gevallen”, zei Pique.

Volgens de activist is door dit soort gedragingen in de loop der jaren ook een slecht imago van Surinaamse vrouwen ontstaan bij buitenlanders, die alleen maar denken hoe zij met goedkope valuta deze vrouwen kunnen versieren.

“Men roept die Surinaamse dames lokale kippen. De duurste lokale kip in Suriname is 20 dollar. Dan moet ik mijn mond houden als ik zie dat er beleid wordt gevoerd dat dat soort situaties creëert. Dan is het niet dat ik rijk wil worden of een post wil. Surinamers zijn trotse mensen. Alleen hebben we op dit moment geen reden om trots op te zijn”, aldus Pique.

Hij reageerde op de video die al enkele dagen viraal gaat op sociale media, die toont hoe een buschauffeur op klaarlichte dag op een openbare weg naast zijn bus seksuele handelingen verricht met een vrouw, ondanks dat er auto’s langsreden.

Afgelopen week heeft ook ABOP-parlementariër Edward Belfort deze kwestie in het Surinaams parlement aangekaart. Ook hij verklaarde zich ernstig zorgen te maken over het moreel verval dat steeds ergere vormen aanneemt.