Pick-up een dag na aankoop kapotgereden door geen voorrang verlenende autobestuurder

Een pick-up en een personenauto zijn vrijdagmiddag hard met elkaar in botsing gekomen op de hoek van de Maagden- en Steenbakkerijstraat in Suriname.

De pick-up reed over de Maagdenstraat richting Knuffelsgracht. De personenauto reed over de Steenbakkerijstraat richting de Centrale Markt Paramaribo.

Op de hoek verleende de bestuurder van de personenauto geen voorrang aan de pick-up bestuurder, met de aanrijding als gevolg.

Door de botsing knalde de pick-up tegen enkele betonnen paaltjes langs de weg. De veroorzaker raakte licht gewond.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

De pick-up bestuurder was enorm teneergeslagen. Hij zei dat hij zijn wagen donderdag had gekocht bij een autozaak en die de volgende dag buiten zijn schuld om kapotgereden is.