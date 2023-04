Pets Gajadien wijst op misbruik dienstreizen door Bibis-minister Ramdin

Ondernemer Jairadj ‘Pets’ Gajadien van Pets Promotion beweert dat Bibis-minister Albert Ramdin misbruik maakt van zijn businessclass dienstreizen. Volgens Pets moest de bewindsman recent naar buurland Brazilië in verband met een dienstreis, maar koos ervoor om zijn reis eerst te koppelen aan Miami om van daaruit naar Brazilië te gaan. Dit alles op staatskosten.

“Omdat zijn vrouw en kind in Miami wonen. Terwijl hij rechtstreeks kon afreizen naar Brazilië. Ze zien het land als een kiek”, zei Pets in een interview met Radio Stanvaste.

Recent heeft ook de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) kritiek geleverd op de zovele dienstreizen van Ramdin, die volgens hun berekening inmiddels meer dan 50 zijn. Volgens de VES hebben geen van deze dienstreizen iets noemenswaardig voor Suriname opgeleverd.

De bewindsman vertoefd momenteel tot en met 18 april in Washington. Hierna zal hij een symposium over geweld en criminaliteit in de regio in Trinidad & Tobago bijwonen.

Volgens Pets zijn er ook een paar andere ministers in de huidige regering die hun gezin in Nederland hebben. Ook deze bewindslieden laten de staat steeds opdraaien voor reiskosten wanneer zij naar Nederland moeten om met hun gezinnen te zijn.

“Zogenaamd moeten ze naar een bespreking, maar het is de staat die voor alles opdraait. Voor businessclass kosten. Laten die mannen serieus zijn”, aldus Pets.