53-jarige fietser dood na val op straat

De 53-jarige fietser Djiwankoemar R. kwam vrijdagavond aan de La Recontre 5de zijstraat in Suriname, te vallen en gaf ter plaatse de geest. De man die niet ver van zijn woning was gevallen, was met de fiets naar de winkel.

De politie van Domburg ging na de melding ter plaatse voor onderzoek en schakelde de forensische opsporing in voor nader onderzoek. Een arts stelde officieel de dood vast waarna het lichaam naar de mortuarium werd afgevoerd.

Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het onderzoek duurt voort.