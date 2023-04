Busje van de weg geraakt door klapband op Oost-Westverbinding

Dit busje was vanmiddag betrokken bij een eenzijdig verkeersongeval op de Oost-Westverbinding in Suriname, ter hoogte van kilometer 83 te Moengo.

De bestuurder reed samen met zijn vrouw en vijf kinderen over de voormelde weg, toen de auto een klapband kreeg. Het busje slingerde over de weg en belandde uiteindelijk deels in de goot.

De bestuurder en de kinderen kwamen met de schrik vrij, maar de vrouw klaagde over pijn op haar borst. Ze werd voor medisch onderzoek verwezen naar de Spoedeisende Hulp.

De politie van Moengo was ter plaatse voor onderzoek. De automobilist in het bezit van een Surinaams rijbewijs.