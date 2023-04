Ook Hew A Kee aangehouden in mega fraudezaak SPSB

In de mega fraudezaak van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) is voormalig Telesur president-commissaris en voormalig E-government-voorzitter Gardelito Hew A Kee door de rechter-commissaris in bewaring genomen. Dit bevestigt advocaat Cedric Meynaar tegenover Waterkant.Net. Hij nam waar voor zijn collega advocaat Murvin Dubois.



Inclusief Hew A Kee zijn in deze fraudezaak intussen drie aanhoudingen gepleegd waaronder de gewezen directeur van de SPSB, Ginmardo Kromosoetoe en directeur van GinLey N.V. Bryan Jurgens.

Ze zijn aangehouden voor deelneming criminele organisatie, valsheid in geschriften, fraude en gehandeld in strijdt met de Anti-corruptiewet.

Uit documenten die sinds mei 2019 circuleren, zou blijken dat er leningen zijn afgesloten bij de Surinaamse Postspaarbank, maar dat die niet zijn afgelost. De leningen met een waarde van omgerekend vele miljoenen euro’s zouden daarna uit de boeken van de bank zijn verdwenen.

In het belang van het onderzoek zitten ze in voorarrest.