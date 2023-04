Miquella Soemar-Huur: “Brandstof in Marowijne wordt gehamsterd; liter kost 60-80 SRD”

ABOP-parlementariër Miquella Soemar-Huur zegt dat brandstof gehamsterd wordt in het Surinaamse district Marowijne.

“Ik was gisteren daar en we konden niet tanken. Tot nu toe heeft de gemeenschap te kampen daarmee. Wat we merken is dat er gehamsterd wordt. Vanuit Paramaribo komen er tanks naar daar en er wordt voor een liter SRD 60 of SRD 80 gevraagd”, zei de politica dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA).

Op de agenda stond de behandeling van de Toerisme Raamwet en de Wet Suriname Toerisme Autoriteit. Volgens de volksvertegenwoordiger worden mensen hierdoor genoodzaakt deze hoge bedragen neer te tellen. Vooral toeristen, die steeds de oversteek doen tussen Frans-Guyana en Suriname, ondervinden veel last ervan.

Voertuigen moeten bijgetankt worden om deze toeristen te vervoeren naar Paramaribo. Dat kan helaas niet op dit moment. Hamsteren is in Suriname nog steeds verboden conform Decreet Hamsteren houdende regeling tot het tegengaan van het hamsteren van goederen in buitengewone economische omstandigheden (S.B. 1986 no. 57).