52-jarige buspassagier in ziekenhuis overleden na verkeersongeval Calcutta

De zware aanrijding die woensdag tussen een bus en een bestelwagen te Calcutta plaatsvond heeft een dodelijk slachtoffer geëist. Volgens het Korps Politie Suriname is een 52-jarige mede inzittende van de bus genaamd Charles E. vanmorgen donderdag 13 april overleden in het ziekenhuis.

Bij de zware aanrijding ter hoogte van km 63, raakten zeven personen gewond, meldt de Surinaamse politie.

De politie van het bureau Calcutta kreeg omstreeks 07.15 uur de melding van de aanrijding en begaf zich voor onderzoek naar de locatie.

Daar aangekomen bleek het te gaan om een aanrijding tussen een lijnbus die de route Paramaribo/Totness onderhoudt en een bestelwagen. Uit het voorlopige onderzoek is gebleken dat beide voertuigen in dezelfde richting over voornoemde weg reden. De autobestuurders kwamen vanuit de richting van Coronie gaande naar die van Paramaribo.

In de lijnbus zaten er negen passagiers, inclusief de bestuurder R.B. (68). Naar zijn zeggen zag hij op een afstand de bestelwagen die langs de weg geparkeerd stond. Op het moment toen hij de bestelwagen dichtbij was genaderd en deze wilde inhalen, reed de bestuurder van de bestelwagen S.G. (21) de weg op, met als gevolg de botsing tussen de twee voertuigen.

De 77-jarige passagier H.V. die voorin in de lijnbus zat, raakte bekneld in het voertuig en werd met behulp van de brandweer van Groningen uit zijn benarde situatie bevrijd. Twee andere passagiers waren niet aanspreekbaar. Een gewonde passagier is op de RGD-poli van Tijgerkreek behandeld, terwijl de zes andere gewonden per ontboden ambulance werden afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Een zwanger slachtoffer (41) is na medische behandeling op de SEH verwezen naar het Diakonessenziekenhuis. Beide autobestuurders zijn in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. De politie van het bureau Calcutta is belast met het onderzoek van deze aanrijding.