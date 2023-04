TV: Nederlandse man voor 50.000 euro opgelicht door vrouw in Suriname

Dinsdagavond was het programma ‘Oplichters Aangepakt’ van Kees van der Spek weer te zien op de Nederlandse TV. In deze aflevering ging Van der Spek naar Suriname, voor een zaak waarbij een man uit Nederland voor tienduizenden euro’s is opgelicht door een Surinaamse vrouw.

De man genaamd Hendrick zou een relatie hebben aangeknoopt met de vrouw in kwestie genaamd Mieke. Vijf jaar lang maakte hij geld voor haar over. Ze zou steeds nieuwe smoesjes hebben verzonnen om geld van Hendrick af te troggelen. Zo zei ze dat ze ziek was en geld nodig had voor de dokter. Daarna zei ze dat ze ontvoerd was en er losgeld betaald moest worden aan de ontvoerders.

Hendrick zou voor zo’n 50.000 euro zijn opgelicht door zijn vriendin op afstand. De vrouw heeft geen brandschoon verleden, want ze heeft vijf jaar vastgezeten voor een moord die ze heeft laten plegen op een ex-liefje van haar. Ze zou deze man in 2001 hebben opgelicht en nadien zelfs de opdracht gegeven om hem te vermoorden.

In het programma zoekt Kees van der Spek de familie van deze overleden man op. Ook gaan ze naar het politiebureau, waarna Mieke wordt opgeroepen voor verhoor. Daar praat Van der Spek kort met haar en vertelt ze dat ze ‘vreselijk veel spijt’ heeft dat ze Hendrick heeft opgelicht en dat ze hem terug wil betalen. Ze wordt daarna uiteindelijk opgepakt door de politie.

Door de oplichting van Mieke ziet en spreekt Hendrick al jaren zijn familie niet meer. Maar daar komt nu verandering in. In Suriname ontmoet hij zijn familieleden en sluit hij hen in de armen. ‘Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt’ kijk je terug bij Videoland.