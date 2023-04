Koppel in gruwelijke moordzaak had knipperlichtrelatie

Het Korps Politie Suriname heeft woensdagmiddag bevestigd dat de 65-jarige R.D. op een gruwelijke manier door zijn 33-jarige vriendin T.K. om het leven is gebracht. Uit het officiële persbericht van de Surinaamse politie komt naar voren dat het koppel een knipperlichtrelatie had.

Uit het voorlopige onderzoek blijkt namelijk dat er steeds weer een relatiebreuk was tussen de verdachte en het slachtoffer. De verdachte deed op die bewuste avond het adres van haar vriend wederom aan, waarna zij zich te goed deden aan alcohol.

Het koppel moet vermoedelijk later op de avond ruzie hebben gehad, waarbij T.K. haar partner met een scherp voorwerp kapverwondingen toebracht en het ontzielde lichaam in brand moet hebben gestoken. Na de daad poogde de vrouw te vluchten, maar werd in de directe omgeving van de woning van het slachtoffer, door de politie in de boeien geslagen.

Zij werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. In opdracht van het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van R.D. ter obductie in beslag genomen. Het onderzoek van deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten, schrijft de politie.