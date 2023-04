Sanátan Dharm Suriname start pandit opleiding

Afgelopen weekend is er in Suriname een aanvang gemaakt met de opleiding tot Sanátan Dharma pandit (priester) waar heel lang reikhalzend naar werd uitgekeken. De opleiding wordt verzorgd op het secretariaat van de priesterraad aan de Koningstraat.

Hier zijn diverse ceremonieën vooraf gegaan onder begeleiding van twee leermeesters ten overstaan van de uitgenodigde besturen van de Shri Sanátan Dharm Mahá Sabhá Suriname (SDMSS), de Shri Sanátan Dharm Parsád (SSDP) en de priesterraad SDMSS.

De aanwezige pupillen zijn van harte verwelkomd door de voorzitter van het hoofdbestuur van de Shri Sanátan Dharm Mahá Sabhá Suriname, EW. Pt. Nitin Jagbandhan en de voorzitter van de Shri Sanátan Dharm Parsád, EW. Pt. Chetram Ghisaidoobe onder uitspreken van de beste wensen.

De voorzitter van de priesterraad SSDMS, EW. Pt. Djietendra Bholasing drukte in zijn welkomsttoespraak de pupillen op het hart, de opgedane kennis welk volgens de hoogste standaarden zal worden overgedragen, waardig en nobel uit te dragen en als zodanig erkenning te verwerven als zijnde pandits op nationaal als internationaal niveau. Deze opleiding is voor de eerste keer in de geschiedenis van de priesterraad SDMSS en is nu een feit geworden.

De priesterraad wenst de groep heel veel succes en zegen van Mátá Saraswatí toe om deze opleiding succesvol af te ronden.