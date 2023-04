RBTP ingezet bij onrust tijdens controle cellenhuis politiebureau Geyersvlijt

Bij een cellen controle op politiebureau Geyersvlijt in Suriname, zijn opnieuw diverse verboden spullen zoals telefoon toestellen, kogels, scherpe voorwerpen, aanstekers, chargers en drugs aangetroffen en in beslag genomen (foto).

Ten tijde van de inval brak er een kleine opstand uit onder de arrestanten in het cellenhuis. Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) moest de nodige assistentie verlenen om een arrestant uit de groep af te zonderen.

Ondanks strenge controle op voeding en kleding die van buiten gebracht worden voor de arrestanten, worden er toch verboden spullen naar binnen gesluisd.

Vorige maand werden bij een controle ook verboden spullen bij de arrestanten aangetroffen. Een aantal arrestanten werd daarbij mishandeld, waarna twee voor medische hulp per ambulance naar het ziekenhuis werden gebracht.

In verband met het onderzoek in deze zaak zijn 15 mannen waaronder de leidinggevende van DTC aangehouden en in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.