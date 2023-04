Makoe: “Saya is een crimineel die stemvee binnenhaalt voor VHP”

Gordon Mac-Donald alias ‘Makoe’ heeft weer van zich laten horen. De NDP’er heeft in een interview flink uitgehaald naar de Haïtiaanse ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon van de belangenbehartigingsorganisatie Team Haïti. Volgens Makoe is Saya een crimineel die bezig is stemvee vanuit het buitenland binnen te halen voor de VHP.

“Crimineel Saya, die blijft maar rondhuppelen in de directe omgeving van het staatshoofd, heeft toestemming gekregen voor 16 vluchten. En u wilt niet weten hoeveel die crimineel op 1 passagier vanuit Haïti maakt”, aldus Makoe.

De in Haïti geboren ondernemer Saya, die vaker publiekelijk kenbaar heeft gemaakt de VHP te ondersteunen, is eerder vaker beschuldigd van mensensmokkel vanwege de vele chartervluchten waarin hij zijn landgenoten heeft laten overvliegen naar Suriname. Zo heeft hij in augustus vorig jaar, ondanks een algemeen reisverbod vanuit Haïti, toch toestemming gehad om 175 personen over te vliegen naar Suriname.

Vorige maand heeft Bibis-minister Albert Ramdin in een brief aan de president voorgesteld om het personenverkeer tussen Haïti en Suriname verder te versoepelen.

Volgens Makoe zijn er naast Haïtianen ook Indiërs die vanuit verschillende routes naar Suriname worden gehaald. “Men importeert stemvee. De mannen zijn zelf bezig de route uit te breiden tot via Brazilië. U wilt niet weten hoeveel huizen, appartementencomplexen en hotels bomvol zijn. U ziet ze elke dag rondlopen. Die mannen uit India”, aldus de NDP’er.