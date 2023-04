Makoe is boos op Waterkant, omdat Waterkant opschrijft wat hij zelf zegt

Gordon Mac-Donald alias ‘Makoe’ is boos op Waterkant.Net, omdat het medium in een artikel aandacht heeft besteed aan uitspraken die hij (Makoe) over de ondernemer Saya gedaan heeft in een interview op Culturu tv.

In het desbetreffend interview heeft de NDP’er Makoe de ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon onder andere een crimineel genoemd die buitenlanders, waaronder Haïtianen, naar Suriname haalt om als stemvee te gebruiken voor de VHP.

In een interview vandaag met D-TV Express heeft Makoe aangegeven dat hij nooit een interview aan Waterkant heeft gegeven. Een opmerkelijke uitspraak omdat dit nergens wordt beweerd door het medium. De uitspraken die Makoe gedaan heeft staan online als interview in het openbaar domein, waarvan de beelden gewoon beschikbaar zijn.

Makoe geeft aan dat hij juridische stappen zal ondernemen tegen Waterkant.Net die naar zijn zeggen zonder zijn toestemming het interview, dat dus openbaar is op YouTube en met een ieder is gedeeld, heeft uitgewerkt en bovendien zijn foto heeft geplaatst onder het artikel.

Vragen van de journalist van D-TV of hij deze uitspraken daadwerkelijk elders heeft gedaan, werden niet duidelijk beantwoord. Nadat de redactie van Waterkant.Net tijdens het live-interview Makoe had uitgedaagd om de aangifte maar te doen, verklaarde een zichtbaar geïrriteerde Makoe uiteindelijk dat hij deze uitspraken inderdaad heeft gedaan. “Ja, ik heb het gezegd”, aldus Makoe.

De redactie van Waterkant.Net heeft in een reactie aangegeven dat het betoog van Makoe lachwekkend is. “Al die uitspraken die hij zelf doet zijn op beeld. En die uitspraken mogen wij gewoon opschrijven. Waarschijnlijk heeft meneer Saya hem opgebeld om hem te vragen wat zijn probleem precies is en probeert hij het nu te schuiven op Waterkant. Die meneer maKOE is echter zelf verantwoordelijk voor z’n uitspraken”, aldus de redactie.

Opvallend is dat Makoe in zijn ophef een bekende veelgebruikte leugen inzet om zijn verhaal kracht bij te zetten en om de kijkers en luisteraars op een verkeerd been te zetten. Hij beweert namelijk stellig dat het medium Waterkant, dat als sinds 1999 bestaat, gelieerd is aan de VHP en/of een verlengstuk is van de oranje partij. Dat terwijl geen enkel medewerker van het bedrijf, in de afgelopen 24 jaar ooit verbonden is aan een politieke partij.