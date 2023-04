Lijk van in Saramaccarivier verdronken jongeman (20) geborgen

Het lichaam van de 20-jarige Shayiet Wongsosoeparto, die zondag te Groningen in de diepte van de Saramaccarivier verdween, is vandaag geborgen.

De politie van het bureau Groningen kreeg op die dag omstreeks 11.00 uur v.m. de melding dat een manspersoon in de Saramaccarivier ter hoogte van de Misgunstweg aan de waterkant in de diepte was verdwenen.

De wetsdienaren deden de plek aan en deden onderzoek. Daaruit is gebleken dat het slachtoffer en zijn vriend O.S. langs de waterkant op hun bromfiets zaten. Op een bepaald moment besloot Shayiet het water in te gaan om te zwemmen. Door de stroom is hij meegesleurd en in het midden van de rivier verdween de jongeman in de diepte.

De vriend sloeg alarm waarna er door de Surinaamse politie en de familie een zoekactie werd ingesteld (foto) zonder het gewenste resultaat. Zijn lichaam werd uiteindelijk vandaag geborgen.

De Districtcommissaris van Saramacca, mevr. Sherin Bansi-Durga condoleert de hele familie met het verlies en wenst hun heel veel sterkte toe in deze donkere dagen.