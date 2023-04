NPS: Bij het ergste zijn er oplossingen

Het paasfeest brengt ons terug naar de gedachte dat wanneer wij denken te moeten opgeven, wij dat niet moeten doen, omdat bij het ergste er oplossingen zijn.

Het herrijzen van onze Heer Jezus Christus geeft aan, dat na donkere dagen er zonnige dagen volgen en dat wij als mens, als volk geloof dienen te hebben, zegt de NPS in een paasboodschap.

Wij, het volk van Suriname worden op diverse momenten geconfronteerd met ontwikkelingen in ons land die velen doen afvragen of zij nog hoop moeten hebben dat het goed komt. Echter, dienen wij continu na te gaan waar wij, als volk besluiten hebben genomen om dit resultaat dat wij als samenleving vandaag meemaken, gefaald hebben.

Het leven houdt in dat wij gemaakte fouten moeten corrigeren zodat wij zaken die fout gaan kunnen herstellen voor een beter Suriname voor elk individu, ongeacht etniciteit, godsdienst, stand, man of vrouw, jong of oud.

Wij geloven vanuit de NPS dat wanneer wij daadwerkelijk verbetering willen hebben in ons leven, dat wij met vereende krachten dat kunnen realiseren. Laten wij elkaar liefhebben en zorgen dat wij trots kunnen zijn op wat wij Suriname noemen.