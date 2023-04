Nederlandse vakantieganger tijdens wachten in auto beroofd

Een 37-jarige Nederlandse vrouw die op vakantie in Suriname is, is zondagmiddag in haar auto beroofd van haar portemonnee. Dit gebeurde toen ze op haar vriendin wachtte aan de Van ’t Hogerhuysstraat.

In gesprek met Waterkant.Net zegt het slachtoffer dat ze haar portemonnee in haar hand hield toen een man op een onbewaakt moment naar haar toeliep en die weggriste.

Na de daad rende de rover in de richting van de Bolletriestraat.

De vrouw zegt dat ze in haar portemonnee 255 SRD, bankpasjes en een Nederlandse identiteitsbewijs had bewaard.

De politie van Nieuwe Haven werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek.