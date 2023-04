Sampie twijfelt of Jeugdparlementsverkiezingen transparant zullen verlopen

ABOP-parlementariër Edgar Sampie zegt bezwaar te hebben met de inhoud van het rapport waarin er onderzoek is gedaan naar onregelmatigheden binnen het Nationaal Jeugdparlement in Suriname (NJP). Gezien de haast die er wordt gezet om de verkiezingen zonder een gedegen voorbereiding online plaats te laten vinden, dan twijfelt hij ook of deze transparant zullen verlopen.

“Er zal dan ruimte zijn voor corruptie. Als ik in het rapport lees dat de naamswijziging naar de Jeugdraad Suriname komt door aanbevelingen van de jongeren op basis van een enquête die is gedaan, dan twijfel ik wel. Ik zou daarom graag de cijfers willen zien van hoeveel jongeren ze geïnterviewd hebben”, zegt Sampie, die ook jeugdparlementariër is geweest.

Op 1 juni zullen de leden van de Jeugdraad Suriname (JRS) worden gekozen. Op 27 april zal via de website de kandidaatstelling plaatsvinden. Het Nationaal Jeugdparlement gaat over in de JRS. De verkiezing is digitaal en Suriname wordt daarmee het eerste land in het Caribisch gebied met onlineverkiezing voor het jeugdorgaan.

Sampie merkt op dat ondanks er al een datum voor de verkiezingen bekend is, er nog geen verkiezingspersoneel is getraind om met het digitaal systeem om te gaan. Daarnaast is het helemaal niet duidelijk hoe de jongeren in het verre binnenland gaan kunnen stemmen, omdat niet alle dorpen beschikken over een goede internetverbinding.

“Daarnaast weet niet een ieder met een online systeem te werken. Hoe biedt je de jongeren de mogelijkheid om hun stemmen toch uit te brengen? Laat men geen haastige dingen doen”, stelt hij. Volgens Sampie zouden minstens 3 tot 4 maanden nodig zijn om de jongeren in het gehele binnenland te trainen om te kunnen gaan met het nieuw systeem. Hoewel de oud-jeugdvertegenwoordiger geen bezwaren heeft tegen de naamswijziging, zegt hij wel te hopen dat de taakstelling van het jeugdorgaan niet veranderd.