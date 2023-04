Man in onderbuik geschoten met jachtgeweer tijdens ruzie

Een ruzie tussen twee mannen in Suriname is zaterdagavond in het dorp Goejaba uit de hand gelopen, waarbij over en weer schoten zouden zijn gelost. Hierbij raakte een van de mannen gewond door hagel uit een jachtgeweer.

Vernomen wordt dat het latere slachtoffer gewapend was met een vuistvuurwapen en de verdachte met een jachtgeweer. Er vond een schotenwisseling plaats waarbij een van hen geraakt is in zijn rechter onderbuik.

De verdachte schakelde na de schietpartij zelf de politie in. Hij verklaarde dat het latere slachtoffer eerst op hem zou hebben geschoten, waarna hij het vuur ook opende en gericht op hem schoot.

Na het schietincident is de schutter het bos in gerend. Het slachtoffer is naar het Medisch Centrum overgebracht voor behandeling. Hij zal daarna naar Pokigron worden overgebracht en vervolgens met de ambulance worden afgevoerd maar de Spoedeisende Hulp.



De politie van Atjoni is belast met het onderzoek. Aan de aanhouding van de verdachte wordt gewerkt.