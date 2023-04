Kalloe verwacht zwaardere erupties indien koppige president vast blijft houden aan eisen IMF

Oud-minister, ondernemer en ingenieur, Richard Kalloe, verwacht binnen niet al te lange tijd zwaardere erupties binnen de Surinaamse gemeenschap, dan de taferelen die zich tijdens het protest van 17 februari 2023 hebben voorgedaan. Dat zal volgens hem komen, omdat president Chandrikapersad Santokhi vanwege zijn ‘koppigheid als oud-politieagent’, vast blijft houden aan de eisen gesteld door het Internationaal Monetaire Fonds (IMF).

“De mensen gaan dit niet meer pikken. Santokhi heeft geen ene verstand van de economie. Dat is eigenlijk het probleem dat al onze afgelopen presidenten hebben gehad. Dat geen van ze enig benul had over hoe de economie werkt en over de sociaaleconomische ontwikkeling. Men heeft dus populistische maatregelen getroffen. Santokhi dacht ook dat omdat de gemeenschap ontevreden was over de NDP, men dan alles kon verkopen aan de gemeenschap. Vandaar dat men kwam met een plan van 200 dagen.

Je kunt van de ene op de andere dag van protestant katholiek worden, maar van de ene dag op de andere dag ga je geen verstand krijgen van hoe een economie werkt. Bovendien is Santokhi oud-politieagent en politieagenten zijn koppig. Daarom houdt hij vast aan het IMF, omdat mensen hem hebben wijsgemaakt dat je met IMF de problemen opgelost zal hebben. Hij is dus in feite met het kluitje in het riet gestuurd”, zei Kalloe in een radio-interview.

Volgens de ondernemer gaat de op hol geslagen valutawisselkoers zo niet beteugeld kunnen worden. Deze is momenteel SRD 37,65 voor de US dollar en SRD 38,95 voor de euro. Hij stelt daarom voor dat de vakbeweging en maatschappelijke groepen deze keer het initiatief nemen om middels acties de president te dwingen ommekeer te brengen in het beleid.

“Ook de mensen van de VSB moeten zich nu niet afzijdig houden, want ze laten de verdenking op zich dat ze omgekocht zijn door de regering en daarom niet meedoen aan de acties. Ik heb geen geloof in de mensen die de actie van 17 februari hebben georganiseerd, want ze zijn nog jong en missen elke politieke ervaring. Het feit dat men op 24 maart ook opgeroepen heeft om winkels te sluiten, geeft dan ook aan dat men berekend was op onrust. Dat heeft ook ervoor gezorgd dat er weinig mensen op de been zijn gebracht”, aldus Kalloe.