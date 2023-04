Waidoe over brug naar Guyana: “In Nickerie ziet men het als een joke”

William Waidoe, die in mei 2019 overstapte van de PL naar de NDP, heeft in een interview aangegeven dat niemand in Nickerie de bouw van een brug over de Corantijnrivier serieus neemt. In de meeste gevallen wordt dit plan van de regering zelf als een grote grap gezien.

“In Nickerie ziet men het als een joke. Het is niet eens een onderwerp van gesprek. Ik heb zelf mensen van Canawaima gesproken, want ik heb begrepen dat het daar ergens komt, en ze hebben met verteld dat er niets daar gebeurd. Er is alleen maar bos daar”, zegt de politicus in een interview met Culturu TV.

Hij benadrukt dat geen enkel Nickeriaan het verhaal over de brug zal geloven, zolang het niet in werkelijkheid wordt gebouwd. De ministers van Openbare Werken van Suriname en Guyana hebben in oktober 2020 nationale vlaggen geplaatst bij de voorgestelde locaties voor de landing van de geplande brug over de Corantijnrivier om zo hun betrokkenheid bij dit project aan te tonen.

Drie dagen daarna werd melding door politici uit het rijstdistrict gemaakt dat onverlaten de vlag aan de Surinaamse zijde hebben gestolen. Veel personen in Suriname zijn sceptisch over vooral welk land de jurisdictie over deze brug zal hebben, aangezien er al decennialang een grensconflict bestaat tussen Suriname en Guyana in het Tigri gebied.

In augustus 2020 werd dit in een verklaring bekrachtigd door de Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi en Irfaan Ali van Guyana. Deze brug moet de verbinding vormen tussen de locatie South Drain (Suriname) en Moleson Creek (Guyana). Pas op 4 mei 2022 werd aan het ingenieursbureau WSP Caribbean de opdracht gegeven om de nodige voorstudies te doen. Deze resultaten zijn in februari gepresenteerd aan de ministers van Openbare Werken van beide landen.

Het Surinaamse ministerie van Openbare Werken liet vorige maand weten dat de brug grof uitgerekend ongeveer 7 km zal zijn en dat de kosten ongeveer 300 miljoen US dollars zullen bedragen. Om dit met tol terug te betalen zal ongeveer 20- tot 30 jaar duren. Er is dus additionele funding nodig hiervoor.