Vanavond Caribbean Paas Party in Rijswijk

In de Sir Winston Club Rijswijk (Zuid-Holland) vindt vanavond de jaarlijkse Caribbean Paas Party plaats. Van 23.00u – 04.00u wordt het Caribisch gezellig met live muziek van de populaire allround formatie 2-Remember en top DJ’s Gilly Gonzales, Shann en Meo Mania.

De laatste voorverkoop kaarten zijn tot 23.00u online te koop hier via Eventbrite. Vanaf 23.00u zijn de kaarten ook aan de deur verkrijgbaar.

Het feest vindt van 23.00u – 04.00u plaats in de sfeervolle Sir Winston Club te Rijswijk, die bekend staat om haar stijlvolle, luxe en exclusieve ambiance. Sir Winston Club is centraal gelegen in Rijswijk niet ver van Den Haag.

In de club wordt de heerlijke Surinaams-Javaanse catering verzorgt door Royal Java Food met heerlijke gerechten uit Suriname.

Het wordt weer een heerlijke dansavond met top live entertainment en de lekkerste merengue, zouk, soca, bubbling, dancehall, chutney, kaseko en kawina muziek! Kijk voor meer informatie ook op www.carifesta.nl.