Silos over decembermoorden: “Had je moeten schieten? Was er een oorlog op dat moment?”

“Alles heeft zijn oorzaken, maar had je moeten schieten? Was er een oorlog op dat moment?” Woorden van Jennifer van Dijk-Silos, jurist en ex-minister van Justitie en Politie, wanneer zij de moord op 15 mannen op 8 december 1982 analyseert.

In een interview met radio Awaaz heeft Van Dijk-Silos, die in het verleden voor amnestie heeft gepleit voor alle verdachten in het 8 decemberstrafproces, gesteld dat ondanks zij vindt dat de decembermoorden Suriname al decennialang in een greep houdt en heeft verdeeld, zij daarmee niet bedoeld dat hierover heen kan worden gelopen. Alleen vindt zij wel dat hoofdverdachte Desi Bouterse recht heeft op een eerlijk proces. Iets dat volgens haar helaas nog steeds niet gebeurd; ook niet in de hogerberoepzaak bij het Hof van Justitie.

“Nu is het hoger beroep gaande, maar ik ben overtuigd toen het nog bij de Krijgsraad was dat het geen eerlijk proces is geweest. Het Hof heeft in 2016 een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat er heel wat dingen onderzocht moesten worden. Wat ik toen ontdekte was een vreselijke inconsistentie binnen het orgaan, dat men de Krijgsraad noemt. Daardoor had ik door dat dingen niet helemaal zuiver zijn gelopen. Dat is wat ik als jurist constateer”, benadrukte de jurist.

De oud-justitieminister stelt dat de strafrechter in Suriname geen leidende rol heeft in een rechtszaak, zoals dat wel het geval is bij de civiele rechter. “Wanneer dan gemerkt wordt dat de rechter bij de Krijgsraad dingen beweerd die contra staan een vorige uitspraak, dan begin je te twijfelen. De verzetzaak heb ik ook zien aankomen, omdat ik het systeem niet correct vind. Je moest niet dezelfde samenstelling nemen. Dit is iets waar ook alle advocaten last van hebben in civiele zaken”, aldus Van Dijk-Silos.

Volgens de jurist moeten twee zaken in het Surinaams rechtssysteem dringend gewijzigd worden. Eén van deze is wanneer een rechter wordt gewraakt, dezelfde gewraakte rechter dan een oordeel gaat geven over de wraking. “Hoeveel objectiviteit ga je verwachten? Het tweede is wanneer iemand niet verschijnt, er een verstekvonnis volgt, waarna de persoon in verzet kan komen. Dezelfde rechters zijn dan ook bij de verzetbehandeling. Dezelfde rechters krijg je dan voor je neus om hetzelfde vonnis te bekijken. Het zijn twee anomalieën in het systeem”, aldus Van Dijk-Silos.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft eerder 20 jaar onvoorwaardelijke celstraf en gevangenneming geëist tegen Bouterse. Op 31 maart heeft zijn advocaat, Irvin Kanhai, in hoger beroep gepleit voor vrijspraak van zijn vijf cliënten. Hij heeft in zijn pleidooi geconcludeerd dat voorbedachten rade niet is bewezen en dat de ex-kolonisator een dikke vinger in de pap had bij de gebeurtenissen van december 1982. De volgende zitting vindt plaats op 30 mei. Dan zal het Openbaar Ministerie reageren op het pleidooi van Kanhai.