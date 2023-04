Man doet alsof hij in de gevangenis zit en laat vriend geld voor hem sturen

De politie in Suriname heeft de 38-jarige Nawin N. aangehouden nadat een 34-jarige benadeelde aangifte van oplichting tegen hem deed. Nawin zou het slachtoffer dat in Nickerie woonachtig is, op verschillende momenten voor een bedrag van in totaal 63.000 Surinaamse dollars (SRD) hebben opgelicht.

De twee mannen kwamen via sociale media in contact met elkaar, waarna de band tussen hen hechter werd. Na enige tijd deed Nawin zich voor als een ander persoon die contact opnam met de 34-jarige man. Hij hield de benadeelde voor dat ‘Nawin’ in hechtenis was. Hij zou 36.000 SRD nodig hebben, om in vrijheid gesteld te worden.

Dit bedrag werd door de benadeelde prompt op een rekening van de verdachte overgemaakt, in de hoop dat zijn goede vriend snel vrij zou komen.

De verdachte maakte kort daarna wederom contact met zijn slachtoffer en vroeg nog eens 15.000 SRD, omdat hij tijdens zijn aanhouding ziek zou zijn geworden en het ziekenhuis voornoemd bedrag schuldig was. Na enige tijd ontmoette de twee mannen elkaar op een afgesproken locatie in Paramaribo. Tijdens de ontmoeting zou de verdachte wederom geld aan zijn slachtoffer hebben gevraagd, met de bedoeling dit terug te betalen. Het ging nu om 12.000 SRD.

Nadat Nawin een tijd later steeds met een ander verhaal op de proppen kwam en zijn schuld niet terug betaalde, werd er aangifte tegen hem gedaan. De zaak werd overgedragen aan recherche Paramaribo die Nawin opspoorde ter voorgeleiding. Tijden het onderzoek gaf Nawin toe zijn slachtoffer daadwerkelijk te hebben opgelicht.

De oplichter is na te zijn voorgeleid bij een hulpofficier en in afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. het is nog niet duidelijk of Nawin meerdere slachtoffers op zo een manier heeft benadeeld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.