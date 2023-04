Brutale Zamuël geschorst; leraar doet aangifte smaad en laster

Caricom jeugdambassadeur Matai Zamuël (17) is voor normafwijkend gedrag geschorst van het Dr. J.C. de Miranda Lyceum in Suriname. Een leidinggevende van de school bevestigt de schorsing tegenover Waterkant.Net.

Ondertussen heeft aardrijkskundeleraar Adjai Lala aangifte van smaad en laster gedaan tegen de student. Lala meent dat Zamuël hem ten onrechte publiekelijk heeft beschuldigd van seksueel molest en daardoor zijn goede naam en eer te grabbel is gegooid.

Op sociale media gingen afgelopen week filmpjes van Zamuël verwikkeld in een ernstige discussie met Lala viraal. De student gaf aan dat hij om verduidelijking vroeg over het cijfer 9.4 dat hij had gehaald voor een repetitie en daarbij seksueel werd gemolesteerd door de leraar.

Tijdens de discussie zou naar zeggen van de student de leraar met z’n kruis tegen zijn rug zijn aangekomen. De 17-jarige heeft dit niet als toeval ervaren maar als een bewuste handeling. “Ik kon meneer zijn adem in mijn nek voelen.”

De Surinaamse jeugdambassadeur sprak na het voorval van een slepende kwestie die zich vanaf november vorig jaar afspeelt. De student verklaarde dat hij eerder al seksueel molest van de leraar had ervaren tijdens surveillances.

Zamuël wordt door medestudenten ervaren als iemand met een uitgesproken mening die vaker met docenten in discussie gaat. Op sociale media is met enorme afschuw gereageerd over de houding van de student naar Lala toe.

Huidige en ex-studenten van de school hebben een petitie opgezet om steun te betuigen aan de leraar, die volgens hun een kalme en rustige man is. Inmiddels hebben bijkans 1.400 personen de petitie ondertekend.

Het laatste woord in deze zaak is nog niet gezegd.