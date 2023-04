Bekende winkeldievegge hardhandig aangepakt na diefstal potje pindakaas

Een vrouw die het tot haar gewoonte had gemaakt om goederen uit supermarkt Super Futian aan de Latourweg in Suriname te stelen, is woensdagavond na de diefstal van een potje pindakaas hardhandig aangepakt door de verkopers van de winkel.

De vrouw zette het na de diefstal op een lopen en werd op de hoek van de Aira- en Sapakarastraat klemgereden door de verkopers, die zich in twee auto’s bevonden.

Vijf Chinese mannen stapten uit en grepen de vrouw bij haar arm over de straattegels. De dievegge bleef maar schreeuwen ‘un lus mi gim mi tas’, maar de mannen gaven geen gehoor aan haar geroep.

Omstanders die op het gegil van de vrouw afkwamen, konden haar bevrijden. Een van de hen nam de kosten van de pindakaas op zich.

De verkopers hadden geen voldoening en wilden de Surinaamse politie erbij. De mannen beweerden dat de dievegge eens kip tussen haar dijen had bewaard en een andere keer deed ze dat met een groot blik melkpoeder.

De verkopers reden zelf naar het politiestation Latour om de diefstallen van de vrouw door te geven.