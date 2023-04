15-jarige jongen tijdens basketballen geraakt door kogel

Een 15-jarige jongen in Suriname, is zaterdag tijdens het basketballen geraakt door een kogel in zijn buikstreek. Dit gebeurde aan de Zinniastraat.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het slachtoffer Ronav N. samen met zijn vriendin thuis bezig was te basketballen. Op een gegeven moment liep de jongen naar de poort toen ze een knal hoorden. Gelijk daarna hield Ronav zijn buik vast. Er sijpelde bloed van zijn buik.

Hij bleek te zijn geraakt door een afgevuurde kogel.

Het is vooralsnog niet bekend wie geschoten heeft. In gesprek met Waterkant.Net zegt de bewoner dat er reeds twee keer eerder verdwaalde kogels in en buiten de woning zijn aangetroffen.

Het vermoeden bestaat dat de jongen slachtoffer is geworden van oneigenlijk gebruik van een vuurwapen. De heer des huizes bracht de jongen na het schietincident snel naar de Spoedeisende Hulp.

De politie van Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek. Van de schutter ontbreekt nog elk spoor.