Racer vliegt over drempel en knalt tegen winkel en woning

De bestuurder van deze VW Golf heeft vannacht even na 02.00 uur een enorme ravage aangericht aan de Verlengde Keizerstraat in Suriname.

Volgens ooggetuigen reed de bestuurder met een vrij hoge snelheid over de weg. Nabij Gods Bazuin vloog hij over de drempel en verloor de controle over stuur.

Het voertuig raakte van de weg en knalde tegen een winkel en woning waar het tot stilstand kwam. Wonder boven wonder bleef de bestuurder ongedeerd.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

De auto is total loss. De winkel en woning hebben grote schade opgelopen. Een sleepdienst werd ingeschakeld om het voertuig af te voeren.