Nummer ‘Kon Esi Baka’ ruim veertig jaar later nieuw leven ingeblazen

Vier generaties Surinamers vieren sport, dans, kameraadschap, schaafijs en warmte in het bijzondere muziek- en videoproject Kon Esi Baka Switi Lobi – RECHARGED. In de videoclip schitteren naast bekende Surinamers zoals Del, ENVR, Guels, Miero en Ruben del Prado ook jonge voetballertjes, seniorenburgers als hiphopdansers en een schaafijsman.

Het nummer is gebaseerd op de 1978 compositie van dwarsfluitvirtuoos Ronald Snijders voor de serie en de film naar het boek Kon Hesi Baka / Kom gauw terug (1976) van schrijver/regisseur Henk Barnard. Nu in 2023, ruim veertig jaar later, is het nummer nieuw leven ingeblazen door jonge Surinaamse musici, zangers en sound engineers.

Muziek kan de kloof tussen generaties overbruggen, bleek tijdens de uitvoering van dit project. In een ontspannen en inspirerende sfeer spraken de deelnemers met elkaar over hun ervaringen, principes, normen, waarden en uitdagingen. Zij realiseerden zich hoe belangrijk het is om de verschillen tussen verschillende generaties te overbruggen.

Dit project is een samenwerking van Dek’ati Internationaal NV met IR Productions, WESTLND, de Platinum Sound Recording Studios in New York City, BOSS Images, Radio 10, sportvereniging Puwanani, seniorendames en -burgers, hiphopdanscoach Lorenzo Castillion, schaafijsman Ragmad Imandi, en de zangers DEL, ENVR, Guels, Miero en Ruben del Prado.

De launch van de song en de muziekvideo is op vrijdag 14 april 2023.