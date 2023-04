Nieuwe huurauto compleet gesloopt teruggevonden te Wit Santi

Mevrouw Maaika en haar partner Marlon van Loco’s Autoverhuurbedrijf in Suriname, kunnen nog steeds niet geloven wat hen is overkomen. Een nieuw door hen verhuurd voertuig van het merk Toyota Vitz, is kort daarna gesloopt teruggevonden te Zanderij.

Maaika deelde haar relaas met de redactie en gaf te kennen dat zij de auto op 25 maart jongstleden aan ene I.H. voor een week had verhuurd. De huurder had het voertuig nog niet ingeleverd maar kwam op 28 maart terug om een tweede voertuig te huren. Dit werd echter geweigerd omdat het eerste voertuig nog niet terug was en men het gevoel kreeg dat iets niet klopte.

Nadat de 7 dagen waren verstreken en de huurder niets van zich had laten horen, probeerde Maaika telefonisch contact met hem te maken. Hij was echter niet bereikbaar waarna het koppel besloot naar zijn woonadres te gaan. Van bewoners op het adres kregen ze te horen dat er beroving op het adres was gepleegd en dat de daders met het voertuig ervandoor waren gegaan.

Er werd contact gemaakt met de politie van Munder die te kennen gaf, dat zij daadwerkelijk op het adres waren voor een onderzoek waarbij een man werd beroofd van een voertuig. Ook lieten zij weten dat de man gewond was geraakt en naar het ziekenhuis was gebracht voor verdere medische hulp.

Hij was nadien echter ook niet meer bereikbaar voor de politie. Er werd besloten om aangifte van diefstal te doen bij de politie. Woensdag 5 april werd het koppel door de politie op de hoogte gesteld dat de auto te Wit Santi was aangetroffen en dat zij het mochten ophalen.

Maaika kon haar ogen niet geloven toen zij het compleet gesloopt voertuig zag, welk ze ook nog moet afbetalen bij de autohandelaar. “Ik heb mijn mening over zaken en wat er gebeurd is, maar ik laat het onderzoek voor de politie”, zegt een teleurgestelde Maaika aan de redactie.

De huurder was tot op het moment van schrijven niet bereikbaar. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.