Minister Somohardjo op werkbezoek in Nickerie

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken in Suriname (BIZA) is op werkbezoek in het district Nickerie. De bewindsman maakt tevens van de gelegenheid gebruik om in verband met de vastenmaand Ramadan een zevental moskeeën te bezoeken. In totaal wil de BIZA-minister landelijk dan 50 gebedshuizen hebben aangedaan, waarbij hij met zowel de oost- als de westbidders het gebed zal doen.

“We moeten niet kijken naar wat onze verschillen zijn, maar focussen op onze overeenkomsten en een daarvan is geloof in de Almachtige ”, aldus minister Somohardjo. Hij noemt geloof in én vrees voor de Almachtige, geduld en verdraagzaamheid de sleutels tot succes. Met deze waarden kan men volgens de bewindsman de moeilijke tijden ook te boven komen.

Religieuze organisaties behoren tot de groepen die in aanmerking komen voor steun zijdens de regering, onder meer voedselpakketten. Verschillende denominaties hebben reeds pakketten ontvangen voor hun leden. Om ook de religieuze organisaties in Nickerie tegemoet te komen heeft minister Somohardjo formulieren voor de 1800 SRD koopkrachtversterking aan hun overhandigd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken beijvert zich om zoveel mogelijk organisaties van formulieren c.q. voedselpakketten te voorzien, en voor eind deze maand. De bewindsman erkent dat het een druppel op een hete plaat is, maar meent dat dit helpt de maand door te komen.

Hij roept op tot solidariteit jegens elkaar en vooral naar degenen die het hardst hulp nodig hebben.