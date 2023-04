Franse brigadegeneraal Geoffroy de Larouzière op bezoek in Suriname

In het kader van de militaire samenwerking tussen Suriname en Frankrijk is de brigadegeneraal Geoffroy de Larouzière, hoofd Internationale Samenwerking van de Franse Landmacht, voor een kort bezoek in Suriname.

Op woensdag 5 april heeft de brigadegeneraal afzonderlijke bezoeken afgelegd aan de bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Werner Kioe A Sen, de directeur van Defensie, Sherif Abdoelrahman en de Commandant van het IDO, kolonel Justus Hew A kee. In alle drie gevallen werd hij vergezeld door de niet-residerende Defensie Attache van Frankrijk, luitenant-kolonel Jean-Marc Moulin.

Tijdens het bezoek aan de bevelhebber is er onder andere gesproken over de militaire coöperatie tussen de twee landen met de focus op de relatie tussen de Landmachten van beide landen. Er is verder afgestemd over mogelijke uitbreiding van deze werkrelatie zoals trainingen, opleidingen en gezamenlijke projecten.

Ook het belang van de strijd tegen de grensoverschrijdende criminaliteit, milieuvervuiling en in het bijzonder de illegale goudwinning op de grensrivier, en andere vormen van dreigingen zijn besproken.

De reeds bestaande werkrelatie op regionaal niveau tussen het Nationaal Leger en het Franse leger in Frans-Guyana is ook kort besproken.