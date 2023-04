Bouterse bood Van Dijk-Silos ook functie procureur-generaal aan in 2015

De jurist Jennifer van Dijk-Silos heeft deze week in een radio-interview onthult dat Desi Bouterse, die van 2010 tot en met 2020 president van Suriname was, haar in 2015 zowel de functie van Surinaamse minister van justitie & politie als die van procureur-generaal (pg) heeft aangeboden.

“Onder het kabinet Venetiaan was mijn advocatenkantoor ingehuurd en was ik legal advisor. Bouterse kwam dat aantreffen, liet me in 2010 komen en vroeg of ik doorverbonden wilde blijven. Vanaf die tijd leerde hij me kennen en werd ik veel ingeschakeld voor juridische adviezen.

Maar in 2015 heeft hij me onverwachts laten roepen en me voorgehouden hij een technocraat nodig heeft en wel eentje voor het Openbaar Ministerie als pg en voor het ministerie van Justitie en Politie als minister. Ik keek hem toen aan en zei hem om het Openbaar Ministerie van de lijst te schrappen, want ik heb geen affiniteit met het strafrecht. Ik zou een hele slechte pg zijn”, benadrukte de ex-minister.

Ze koos uiteindelijk op aandringen van Bouterse toch voor de functie van minister op 10 augustus 2015 en stelt zonder enige bemoeienis van de ex-legerleider haar werk normaal te hebben gedaan op het ministerie.

Van Dijk-Silos werd uiteindelijk op 21 maart 2017 bedankt als minister. “Bij het uitvoeren van mijn beleid schrok ik helemaal van de drugstoestand in Suriname en hebben we toen samengewerkt met de DEA en de US Coast Guard, waardoor we aardig wat drugsvangsten midden op de zee hebben kunnen krijgen. Tientallen duizend drugsladingen. En toen werd ik ontslagen”, stelt de jurist.

Van Dijk-Silos beweerd dat zij eigenlijk al zelf besloten had om in de periode juni-juli 2017 te bedanken als minister. Maar zij zat toen met projecten die ze nog moest afronden. “Maar toen werd ik in maart ontslagen”, aldus de jurist, die nog steeds in het duister tast over de reden waarom zij is ontslagen.

En er lopen volgens haar nog steeds een heleboel drugsbaronnen rond. Of deze mensen een link hebben met Bouterse, kan zij echter niet aangeven omdat zij dat gewoon niet weet. “Ik kan niet zeggen dat Desi Bouterse in 2015 midden in de drugshandel zat”, aldus Van Dijk-Silos.