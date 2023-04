De bestuurder van deze Toyota Vitz, die onder invloed van alcohol verkeerde en niet in het bezit is van een rijbewijs, is vannacht met het voertuig in de trens beland langs de Dr. Sophie Redmondstraat in Suriname.

De man wist zelf uit het voertuig te komen en bleef ongedeerd. De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

De automobilist is afgevoerd naar bureau Centrum.

Het voertuig is door een sleepdienst uit de trens getakeld en afgevoerd.