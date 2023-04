Zwendelaar maakt er een gewoonte van oudjes op te lichten

De 54-jarige Nevin G. maakt er een gewoonte van om vooral oudere personen in Suriname op slinkse wijze op te lichten. Ook maakte de verdachte zich schuldig aan verduistering. Hij is afgelopen weekend door de recherche van Paramaribo aangehouden en na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld.

Bij een 82-jarig slachtoffer zou Nevin hebben aangegeven dat zij een bedrag uit het buitenland had ontvangen en dat hij dit aan haar wilde geven, maar dat hij enkel een vast biljet van duizend euro had. Om het geld te wisselen kon het slachtoffer het verschil in Surinaamse dollar aan de verdachte geven. Nadat hij een geldbedrag van het slachtoffer had ontvangen gaf Nevin aan slachtoffer te kennen dat hij het biljet van duizend euro in zijn voertuig zou halen. Nadat de verdachte in zijn voertuig plaats nam reed hij hard weg. Er werd hiervan aangifte gedaan bij de Surinaamse politie.

Bij een ander geval gaf de verdachte aan een 72-jarige seniore burger te kennen dat hij een geldbedrag in valuta voor de zoon van het slachtoffer had meegenomen. Terwijl het slachtoffer contact maakte met haar zoon, vroeg de verdachte om naar de gouden ring die het slachtoffer om had te kijken. Nadat zij de gouden ring aan de verdachte overhandigde gaf hij aan dat hij het verstuurde geld uit de auto zou gaan halen. Ook hier stapte de verdachte in zijn voertuig, dit keer met de gouden ring en reed hard weg.

De zaak werd overgedragen aan recherche Paramaribo waarna de verdachte na goed speurwerk in beeld werd gebracht en vervolgens werd aangehouden. G. heeft aan de politie toegeven zich schuldig te hebben gemaakt aan de strafbare feiten.

De politie doet een beroep op slachtoffers of benadeelden die door deze verdachte zijn benadeeld, om zich aan te melden bij de recherche van Paramaribo. Het onderzoek is in volle gang.