Mega honden en katten sterilisatie- en castratieproject in Suriname

Vanaf 2016 voert Caribbean Spay Neuter twee keer per jaar grote sterilisatie- en castratieprojecten uit, omdat die dringend nodig zijn om het aantal nieuwe nestjes van honden en katten tegen te gaan. De buitenlandse dierenartsen (USA, Canada, Mexico) en dierenarts assistenten van Caribbean Spay Neuter betalen zelf hun tickets naar Suriname en voeren de operaties geheel gratis uit voor Suriname.

Caribbean Spay Neuter, fundraised in Amerika en Suriname om alle medicijnen, medische spullen en de vracht naar Suriname te kunnen betalen. Lokaal komen de kosten bijkijken voor de accommodaties, maaltijden en lokaal vervoer voor de dierenartsenteams. De kosten zijn enorm om het project uit te voeren, maar opgeven komt niet voor in hun vocabulaire.

Het dumpen van honden en katten is explosief toegenomen vanwege de zeer slechte economische situatie in het land en het dierenleed op straat en thuis neemt gruwelijke proporties aan:

Honden/katten worden met opzet vergiftigd/verminkt met houwers/ beschoten

Honden/katten worden met opzet aangereden in het verkeer en aan hun lot overgelaten bij een verwonding

Honden/katten worden harteloos achtergelaten bij verhuizing van de eigenaar

Honden blijven dagenlang aan de ketting in weer en wind met minimale of geen voeding/onderdak

Meer castraties/sterilisaties = minder dieren = minder zwerfdieren = minder dierenleed:

Op 25, 26, 27 en 28 mei is men voornemens om 400 operaties te verrichten in 4 dagen in Paramaribo Noord (Indra Maju aan de Bonistraat). Indien 400 honden een nestje van 10 pups krijgen worden 4000 honden geboren. Indien deze 4000 honden weer een nestje krijgen van 10 komen wij al gauw op 40000 nieuwe honden erbij. U begrijpt dat dit niet ongebreideld door kan gaan. Het tarief voor een operatie wordt laag gehouden om de minder draagkrachtigen in staat te stellen hun huisdier te steriliseren/castreren. De prijs voor een hond tot 20 kilo bedraagt srd 350 en voor een kat srd 250. Rashonden en half rashonden komen helaas niet in aanmerking. Indien u zelf geen huisdier heeft maar toch een bijdrage wilt leveren adviseren wij om een hond/kat van een familielid/buren/buurt te sponseren of een donatie (financieel/natura) te doen.

Dringende oproep aan het bedrijfsleven:

Caribbean Spay Neuter doet een dringend beroep op alle bedrijven, overheidsinstanties die Surinaamse honden op hun terrein/emplacement hebben om deze te registeren en niet elders te dumpen. Indien u deze honden regelmatig te eten geeft heeft u in ruil daarvoor een trouwe, waakse additie op de al aanwezige security guards. Wij kennen legio verhalen hoe honden een inbraak hebben kunnen voorkomen. Voor meer informatie mbt het project en advies gaarne mailen naar: info.caribbeanspayneuter@gmail.com

U kunt zich van 1 – 25 april hier online aanmelden door een formulier in te vullen, haast u, de plekken zijn beperkt, alleen voor serieuze huisdier eigenaren, aub niet onnodig een plek bezet houden. Indien u heeft aangemeld, maar u wilt afzeggen mail aub naar: info.caribbeanspayneuter@gmail.com

Last but not least: “ADOPT, DO NOT SHOP”

Indien u van plan bent een huisdier aan te schaffen voor usd 350+, laat u zich goed informeren hoeveel het kost om het dier te onderhouden: vaccinaties, regelmatige bezoeken aan de dierenarts, dure dierenvoeding en u loopt het risico dat uw rashond op de koop toe wordt gestolen van uw erf! De Animal Shelters “Help Save Animals Suriname” , “Animal Rescue Suriname” en het Dierenasiel zijn tot de nok gevuld met honden/katten die een goed huisje zoeken. “When you adopt a shelter pet, you save two lives. The one you adopt and the one who takes its place.”