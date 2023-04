Inbreker op heterdaad betrapt en gestoken door bewoner

De 29-jarige Roche R. is woensdag op heterdaad betrapt toen hij op klaarlichte dag in een woning aan de Loorstraat in Suriname aan het inbreken was. Hij werd door de bewoner van het pand, met een mes bewerkt.

R. heeft toegegeven dat hij in de woning was gaan inbreken. Hij had echter pech dat de bewoner thuis was en hem betrapte. Toen ze elkaar troffen zou Roche de eigenaar met een handbijl hebben aangevallen.

De eigenaar reageerde daarop door een mes te pakken om zich te verdedigen. Er zou een worsteling zijn ontstaan waarbij de bewoner de inbreker tot drie keer toe stak, in zijn borst en linkerarm.

Roche is hierna weggerend, maar zeeg neer op de kruising van de Loor- en Van Dijkstraat. Omstanders troffen de inbreker bebloed aan en schakelden de Surinaamse politie. Hij is daarna per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De politie van Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek.