Vakantieganger uit Nederland doodgestoken in Suriname

De man die dinsdagavond werd doodgestoken aan de Richard Voullairestraat in Paramaribo, is de 44-jarige Juliene Rosheuvel uit Nederland. Hij was net enkele dagen op bezoek in Suriname.

Kort na de moord is zijn neef, de 32-jarige Tyron R. als verdachte aangehouden en overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie.

Vernomen wordt dat er sprake zou zijn van een heftige woordenwisseling tussen Tyron en Juliene, waarbij een broer van het slachtoffer de ruzie probeerde te sussen.

De ruzie mondde uit in een steekpartij waarbij Juliene met een scherp voorwerp werd verwond. De andere broer Steven liep verwondingen op aan zijn hoofd. Nadat de verdachte de twee broers had verwond vluchtte hij in een onbekende richting, maar werd later door de politie aangehouden.

Juliene kwam ter plaatse aan zijn opgelopen verwondingen te overlijden. Zijn oudere broer werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere medische hulp. Over het exacte motief van de steekpartij is nog weinig bekend.

Het lichaam van Juliene is in belang van het onderzoek in beslag genomen in verband met het onderzoek.