Politie Lelydorp lost woninginbraak Reeberg op: zeven verdachten aangehouden

De politie in Suriname heeft binnen een week zeven verdachten ingerekend, die een inbraak hebben gepleegd in een woning te Reeberg.

De verdachte Jayzton M. werd op heterdaad betrapt en aangehouden door de politie van Lelydorp. Op zijn aanwijzing werden zijn overige zes comparanten opgespoord en aangehouden.

De verdachten hadden 2.500 USD, een geldbedrag in SRD, sieraden, twee laptops en twee zaktelefoons buitgemaakt. De benadeelden waren ten tijde van de inbraak niet thuis.

In het belang van het onderzoek is Jayzton samen zijn comparanten te weten Rodney P., Juanito O., Shaquille M., Vincent K., Iwan Z. en Chivaro R. door de Surinaamse politie in verzekering gesteld.