Ministerie zal concrete stappen nog met Matai bespreken over toekomst als jeugdambassadeur

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken in Suriname(AW&J) heeft vandaag een gesprek gehad met Caricom jeugdambassadeur Matai Zamuël, die enkele dagen terug in opspraak is geraakt. De zaak kwam naar voren nadat een filmpje rond ging, waarbij Zamuël in een ernstige discussie met de leraar is verwikkeld op het Miranda Lyceum.

“Komende week kijken we verder wat we kunnen doen om deze issue verder op te lossen. Wij wachten nog rustig af om concrete stappen met Matai te bespreken over zijn toekomst als Caricom jeugdambassadeur”, zei AW&J-minister Steven Mac Andrew vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers vergadering.

Volgens de Surinaamse bewindsman is Zamuël op dit moment niet nog geschorst als jeugdambassadeur, omdat het ministerie het onderzoek pas heeft afgerond. Mac Andrew benadrukte wel dat hij verwacht dat studenten en scholieren de leerkrachten/docenten met de nodige respect bejegenen. Wat dit punt betreft zou dat dan niet alleen voor leerkrachten moeten gelden.

“Wij zijn van mening dat in elke maatschappij de jongeren wel de nodige respect aan de dag dienen te leggen voor ouderen”, aldus de minister.

Op social media is met enorme afschuw gereageerd over de houding van de student naar de leraar toe. Volgens Zamuël, die zich helemaal niet hieraan stoort, zou de leraar met z’n kruis tegen zijn rug zijn aangekomen en zou hij eerder seksueel molest van de leraar hebben ervaren tijdens surveillances.

De stelling van Zamuël wordt echter tegengesproken door diverse studenten van de school. Meer dan 1.300 personen hebben de afgelopen dagen een petitie ondertekend, waarin ze hun steun betuigen aan de docent.