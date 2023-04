Medisch Team: “President Santokhi is gezond en in goede conditie”

Het kabinet van de president van Suriname heeft vandaag laten weten dat president Santokhi gezond en in goede conditie is.

Op advies van het medische team van de president in Paramaribo, is er in Nederland aanvullend onderzoek gedaan. Het betrof gespecialiseerde functionele testen die in Suriname nog niet beschikbaar zijn.

De conclusie van de artsen is dat het Staatshoofd in goede conditie is en er geen reden is voor zorg inzake zijn gezondheid. De president is fit en gezond, zo luidt de conclusie van het team.

Het staatshoofd is verheugd met de uitkomst en dankt de leden van zijn team voor hun goede zorgen. Hij maakt zich weer op voor terugkeer naar Suriname het komende weekeinde.