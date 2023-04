Man dood nadat busje over de kop slaat op Oost-Westverbinding

Op de Oost-Westverbinding in Suriname nabij Coronie, vond vanmorgen een ernstig verkeersongeval plaats. Daarbij is één persoon om het leven gekomen.

Volgens de eerste informatie gaat het om een eenzijdig ongeval ter hoogte van kilometer 111, waarbij een autobusje van de weg is geraakt, over de kop is geslagen en weer op de vier wielen terecht is gekomen.

Vernomen wordt dat drie personen in het witte busje vanuit Paramaribo richting Nickerie reden, toen de bestuurder de controle over het stuur verloor. Een man werd uit het voertuig geslingerd en eindige half in de goot. Hij was op slag dood. De man in het geel op de foto was niet aanspreekbaar.

De politie van Coronie is op het moment van schrijven ter plaatse bezig met het onderzoek. De twee overige slachtoffers worden met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Het lichaam van de man wordt na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen.