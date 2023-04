Man doodgestoken na vechtpartij aan de Richard Voullairestraat

Bij dit woonadres aan de Richard Voullairestraat in Suriname, deed zich dinsdagavond een vechtpartij voor tussen enkele mannen. Als gevolg daarvan liepen twee mannen verwondingen op.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het één van de mannen per ontboden ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. De andere man zou ter plaatse zijn overleden, nadat hij was gestoken.

Wat de aanleiding is geweest voor de vechtpartij, is niet bekend. Een verdachte zou voortvluchtig zijn.

Verschillende onderzoeksteams van de Surinaamse politie zijn op het moment van schrijven ter plaatse bezig met nader onderzoek. Het lichaam van de overleden man bevindt zich op het achtererf van de woning op de foto.

Nadere bijzonderheden volgen.