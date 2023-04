In drie dagen 2.200 kg cocaïne onderschept in Caribisch gebied

Marineschip Zr.Ms. Holland kwam in drie dagen tijd vier keer succesvol in actie. De vier go-fast boten, waarop cocaïne werd vervoerd, werden ontdekt door het patrouillevliegtuig van de Kustwacht Caribisch Gebied. Dankzij de goede en snelle communicatie kwam de Zr.Ms. Holland direct in actie en voer richting de go-fast.

De op Zr.Ms. Holland gestationeerde helikopter van de Amerikaanse kustwacht trok samen met twee snelle Nederlandse onderscheppingsboten richting de drugssmokkelaars.

Bij twee van de vier go-fast boten gaven de smokkelaars zich, bij het zien van de mariniers, direct over. Bij de andere twee boten gaf de bemanning zich pas over na het lossen van waarschuwingsschoten.

In totaal zijn er tien verdachten aangehouden. Ze zijn overgedragen aan de U.S. Coast Guard Southeast en worden in de Verenigde Staten vervolgd. Ook de drugs zijn in Amerika vernietigd.

Zr.Ms. Holland is sinds oktober vorig jaar het stationsschip in het Caribisch gebied. Met de onderschepping van 2.200 kilo cocaïne, staat er nu bijna 13.000 kilo aan onderschepte drugs op haar naam.