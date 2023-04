Brunswijk: “Geen tijd voor show van Belfort; hij is niet m’n strijdmakker”

De Surinaamse vicepresident en ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk zegt geen tijd te hebben voor de ‘show’ van zijn partijgenoot en assembleelid Edward Belfort. “Laat hij zijn show gewoon geven; het interesseert me niet”, zei hij in een radio-interview.

“Belfort is niet m’n strijdmakker. Hij voerde opdrachten voor ons uit en als hij het niet meer wil doen, dan doet hij dat niet. Soms zegt hij wat goede dingen, maar soms zegt hij ook een aantal domme dingen. Ik geniet er gewoon van. Hij moet met Sampie of Jordan gaan debatteren en niet met de vicepresident. Als ik met Belfort wil praten, dan rij ik naar zijn huis”, aldus Brunswijk.

De tweede man van het land, die momenteel waarnemend president van Suriname is, stelt op de hoogte te zijn van de kritiek die door zijn partijgenoot haast dagelijks via diverse media wordt geleverd. Vorige maand viel Belfort Brunswijk aan door in een interview te stellen dat elke dorpsgek kan roepen dat hij president wil worden, doelend op Brunswijk.

Een paar dagen geleden stelde hij dat dat de wisselkoers voor vreemde valuta in Suriname, eind 2023 de grens van SRD 50 voor een US dollar of euro zal passeren. Brunswijk zegt te begrijpen dat dit zijn manier van politiekvoering is. Volgens de ABOP-leider zal uiteindelijk wel de tijd bepalen of hij samen met Belfort in ABOP verband weer de verkiezingen in mei 2025 zal ingaan.

Brunswijk benadrukt verder dat hij niet zomaar de uitspraak over het ‘vasthouden van de kaw tere’ heeft aangehaald, maar dat het te maken heeft met de besluitvorming. Zo is wordt er sinds kort twee uren na elke Raad van Ministers (RvM) vergadering op de woensdag, ook een regeringsraadvergadering gehouden waar alle besluiten door de president worden bekrachtigd. De verhoging van de brandstofprijs bijvoorbeeld is niet in de RvM, maar in de regeringsraadvergadering goedgekeurd.

Zo iets is volgens hem eigenlijk een nieuw fenomeen, omdat regeringsraadvergaderingen bij voorgaande regeringen pas gehouden werden wanneer er vergaderd moest worden over een issue van zwaarwichtige aard. “Nu heb je elke week een RvM èn regeringsvergadering. Als de president het werk dat ik moet doen zelf doet, dan wat moet ik doen?”, zegt de vp.