Welles brengt boek uit over verdriet, emoties en belevingen van afgelopen jaren

De Surinaamse entertainer Ruben Welles heeft vandaag zijn boek gepresenteerd getiteld: ‘Mensen die pijn hebben, doen anderen pijn’.

In het boek bespreekt hij ondermeer het verlies van zijn moeder, relaties en vriendschappen, rechtszaken, film-socialmedia sensatie en een exclusief kijkje in zijn huwelijk, het nemen van afscheid en rouwen om zijn vrouw. “Alles komt voorbij en waarom soms situaties anders verlopen dan gewenst”, aldus Welles in Suriname.

“De afgelopen periode ben ik in stilte geweest. Ik heb de tijd genomen om mijn verdriet, emoties en belevingen te verwerken van de afgelopen jaren. Ik heb deze periode van rust en bezinning kunnen gebruiken om een boek te schrijven, dat jullie een exclusieve blik geeft achter de schermen, in het leven van een mensenleven.

Er zijn momenten geweest van publiekelijke vernederingen en beschuldigingen. In mijn boek zullen deze zaken ook worden besproken en gecorrigeerd. Sommige dingen kun je niet ongedaan laten. De waarheid moet eens naar buiten”, liet hij vandaag weten.

Hij benadrukt dat de band tussen zijn zoon William en diens oma, zusters en tantes nog altijd goed is gebleven en dat hij wenst deze relatie te behouden en op respectvolle wijze voort te zetten.

Het boek is nu hier beschikbaar in zowel online als hardcopy versies.